Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барса» хочет 20 млн евро за Мунира, на которого претендует «Зенит»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Барселона Валенсия примера Испания возможные трансферы Мунир Эль-Хаддади

    «Барселона» хочет выручить 20 миллионов евро от возможной продажи форварда Мунира Эль-Хаддади.

    «Зенит» заинтересован в нападающем. Российский клуб готов заплатить «Барселоне» сумму, близкую к 20 миллионам.

    В минувшем сезоне футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. «Валенсия» не намерена продлевать сотрудничество.

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет, чтобы российский клуб купил Мунира у «Барселоны».

    В 33 матчах за «Валенсию» в примере Эль-Хаддади забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться