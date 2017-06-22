«Барса» хочет 20 млн евро за Мунира, на которого претендует «Зенит»

хочет выручить 20 миллионов евро от возможной продажи форварда Мунира Эль-Хаддади.

заинтересован в нападающем. Российский клуб готов заплатить «Барселоне» сумму, близкую к 20 миллионам.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. не намерена продлевать сотрудничество.

Главный тренер «Зенита» хочет, чтобы российский клуб купил Мунира у «Барселоны».

В 33 матчах за «Валенсию» в примере Эль-Хаддади забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.