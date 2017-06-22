«Барса» хочет 20 млн евро за Мунира, на которого претендует «Зенит»
«Барселона» хочет выручить 20 миллионов евро от возможной продажи форварда Мунира Эль-Хаддади.
«Зенит» заинтересован в нападающем. Российский клуб готов заплатить «Барселоне» сумму, близкую к 20 миллионам.
В минувшем сезоне футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. «Валенсия» не намерена продлевать сотрудничество.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет, чтобы российский клуб купил Мунира у «Барселоны».
В 33 матчах за «Валенсию» в примере Эль-Хаддади забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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