Леонид Федун о санкциях против «ИФД КапиталЪ»: «Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал санкции со стороны США в отношении компании «ИФД КапиталЪ», в которой он возглавляет совет директоров.
«Да ничего не будет заморожено. Я думаю, что это была чисто бюрократическая ошибка, которую мы будем сегодня исправлять.
Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?» – пошутил Федун.
Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций, пояснила, что «ИФД КапиталЪ» получил контроль над гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & Spa после того, как предыдущий владелец приостановил работу из-за американских санкций против Крыма.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.