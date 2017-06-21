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    Леонид Федун о санкциях против «ИФД КапиталЪ»: «Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия бизнес политика

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал санкции со стороны США в отношении компании «ИФД КапиталЪ», в которой он возглавляет совет директоров.

    «Да ничего не будет заморожено. Я думаю, что это была чисто бюрократическая ошибка, которую мы будем сегодня исправлять.

    Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?» – пошутил Федун.

    Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций, пояснила, что «ИФД КапиталЪ» получил контроль над гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & Spa после того, как предыдущий владелец приостановил работу из-за американских санкций против Крыма.

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