Форвард Мариан Госса не сыграет в следующем сезоне из-за побочных эффектов препаратов, которые он использовал для лечения аллергии на хоккейную экипировку.

«В течение последних нескольких лет под наблюдением медицинского персонала клуба я проходил курс лечения прогрессирующего кожного заболевания и побочных эффектов препаратов, используемых для лечения расстройства.

Из-за серьезных побочных эффектов этих препаратов я не смогу играть в хоккей в течение предстоящего сезона. Хотя я разочарован тем, что не смогу сыграть, я должен учитывать серьезность моего состояния и то, как лечение повлияло на мою жизнь как на льду, так и вне его», – сказал Госса.

Ранее сообщалось, что у 38-летнего словака выявлена аллергия на хоккейную экипировку.

Контракт Госсы, которого «Блэкхокс» защитили от драфта расширения, будет действовать еще 4 сезона, его средняя зарплата составляет 5,275 млн долларов в год.