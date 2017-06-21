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    НХЛ. Форвард «Чикаго» Госса пропустит следующий сезон из-за побочных эффектов лекарств от аллергии

    Теги Чикаго Мариан Госса травмы НХЛ

    Форвард «Чикаго» Мариан Госса не сыграет в следующем сезоне из-за побочных эффектов препаратов, которые он использовал для лечения аллергии на хоккейную экипировку.

    «В течение последних нескольких лет под наблюдением медицинского персонала клуба я проходил курс лечения прогрессирующего кожного заболевания и побочных эффектов препаратов, используемых для лечения расстройства.

    Из-за серьезных побочных эффектов этих препаратов я не смогу играть в хоккей в течение предстоящего сезона. Хотя я разочарован тем, что не смогу сыграть, я должен учитывать серьезность моего состояния и то, как лечение повлияло на мою жизнь как на льду, так и вне его», – сказал Госса.

    Ранее сообщалось, что у 38-летнего словака выявлена аллергия на хоккейную экипировку.

    Контракт Госсы, которого «Блэкхокс» защитили от драфта расширения, будет действовать еще 4 сезона, его средняя зарплата составляет 5,275 млн долларов в год. 

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