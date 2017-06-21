Только победа над Мексикой позволит России выйти в плей-офф КК, если Португалия не проиграет Новой Зеландии

Сборной России необходимо обыграть Мексику в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.

Только победа позволит команде тренера Станислава Черчесова выйти в плей-офф турнира, если Португалия не проиграет Новой Зеландии. В случае ничейного исхода или поражения от мексиканцев сборная России завершит выступления по итогам группового этапа.

Положение команд в группе А после двух туров таково: Мексика – 4 очка, Португалия – 4, Россия – 3, Новая Зеландия – 0. В полуфинал выходят первые два места.

Возможен вариант, при котором сборная России все же выйдет в плей-офф, сыграв вничью с командой Мексики. На Кубке конфедераций при равенстве очков команды сперва ранжируются по общей разнице мячей в матчах группового этапа, а не по результатам личных встреч.

Если Россия сыграет вничью с Мексикой, а Новая Зеландия победит Португалию, то россияне и португальцы наберут по 4 очка. У России при таком раскладе будет разница мячей «+1». У Португалии при таком раскладе разница не будет положительной.

Россия выйдет из группы? Считаем расклады