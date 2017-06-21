«МЮ» и «Челси» провели переговоры с агентами Левандовского

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии.

и «Челси» провели предварительные переговоры с представителями 28-летнего форварда сборной Польши относительно возможного трансфера.

Как сообщает эксперт Sky Sports Гильем Балаге, предпочтительный вариант для Левандовского – , однако «МЮ» очень заинтересован в игроке. Клуб только вчера общался с его представителями.

Ранее Левандовски выразил недовольство тем, что и Карло Анчелотти не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира бундеслиги.

Напомним, поляк в декабре продлил контракт с клубом из Мюнхена до лета 2021 года, став самым высокооплачиваемым футболистом бундеслиги с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»