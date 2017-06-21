«МЮ» и «Челси» провели переговоры с агентами Левандовского
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии.
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» провели предварительные переговоры с представителями 28-летнего форварда сборной Польши относительно возможного трансфера.
Как сообщает эксперт Sky Sports Гильем Балаге, предпочтительный вариант для Левандовского – «Челси», однако «МЮ» очень заинтересован в игроке. Клуб только вчера общался с его представителями.
Ранее Левандовски выразил недовольство тем, что «Бавария» и Карло Анчелотти не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира бундеслиги.
Напомним, поляк в декабре продлил контракт с клубом из Мюнхена до лета 2021 года, став самым высокооплачиваемым футболистом бундеслиги с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»
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