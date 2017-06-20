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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Левандовским

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Роберт Левандовски Эд Вудворд

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски интересен «Манчестер Юнайтед».

    Перед окончанием сезона главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью передал вице-президенту Эду Вудворду список из 25 трансферных целей, где были обозначены несколько кандидатур на каждую позицию.

    28-летний поляк вместе с Ромелу Лукаку, Альваро Моратой, Антуаном Гризманном и Андреа Белотти был в числе тех, кем бы Моуринью хотел заменить Златана Ибрагимовича.

    Трансфер Левандовского изначально рассматривался клубом из Манчестера как наименее реальный.

    Однако «Манчестер Юнайтед» может постараться извлечь выгоду из конфликтной ситуации: Левандовски выразил недовольство тем, что «Бавария» и Карло Анчелотти не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира бундеслиги.

    Агент: «Левандовски был очень разочарован тем, что «Бавария» не помогла ему выиграть звание лучшего бомбардира»

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