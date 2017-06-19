Маик Бартель, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, заявил, что игрок разочарован отношением клуба к нему.

Поляк в частности недоволен тем, что ему не оказали поддержку в борьбе за звание лучшего бомбардира бундеслиги. В 34-м туре форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль и на 1 гол опередил Левандовского.

«Бавария» победила «Фрайбург» (4:1). Голы забивали Арьен Роббен, Артуро Видаль, Франк Рибери и Йозуа Киммих, на которого Левандовски отдал голевой пас на 90-й минуте встречи.

«Роберт сказал мне, что он не получил поддержки, что тренер [ ] не помог ему в последней игре, чтобы выиграть звание лучшего бомбардира.

Он был очень разочарован. Я раньше не видел его таким. Он действительно надеялся, что команда активно поддержит его», – заявил агент в интервью Kicker.

Сам Левандовски в этом месяце также высказывал недовольство по этому поводу.

«Сейчас это уже не причиняет мне боли так, как поначалу. Возможно, потому что я не был вполне доволен тем, как моя команда помогла мне.

Я был зол после заключительного матча, был разочарован в команде», – приводит слова игрока ESPN.