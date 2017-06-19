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    «Бавария» о трансфере Роналду: «У слухов нет никаких оснований. Это сказка»

    Теги Бавария Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге примера Испания возможные трансферы

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном приобретении форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    «Мы привыкли к тому, что во время трансферного окна появляется много слухов. Как правило, мы их не комментируем. Но в случае с Криштиану Роналду не можем остаться в стороне.

    У слуха о том, что Роналду может перейти в «Баварию», нет никаких оснований. Это самая настоящая сказка», – сказал Румменигге.

    Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

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