Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном приобретении форварда Криштиану Роналду.

«Мы привыкли к тому, что во время трансферного окна появляется много слухов. Как правило, мы их не комментируем. Но в случае с не можем остаться в стороне.

У слуха о том, что Роналду может перейти в «Баварию», нет никаких оснований. Это самая настоящая сказка», – сказал Румменигге.

Нападающий планирует покинуть из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

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