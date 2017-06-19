«Бавария» о трансфере Роналду: «У слухов нет никаких оснований. Это сказка»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном приобретении форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Мы привыкли к тому, что во время трансферного окна появляется много слухов. Как правило, мы их не комментируем. Но в случае с Криштиану Роналду не можем остаться в стороне.
У слуха о том, что Роналду может перейти в «Баварию», нет никаких оснований. Это самая настоящая сказка», – сказал Румменигге.
Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.
Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!
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