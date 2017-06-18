«ПСЖ» готов предложить за Роналду 140 млн евро и платить ему 30 млн в год
«ПСЖ» намерен приобрести форварда «Реала» Криштиану Роналду, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Монако» и один из китайских клубов.
По информации Corriere dello Sport, парижане согласны купить 32-летнего португальца за 140 миллионов евро и предложить ему оклад 30 миллионов за сезон.
Об этом Жорже Мендешу, агенту Роналду, сообщил лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Daily Mail уточняет, что разговор Аль-Хелайфи с Мендешем состоялся еще 3 июня в Кардиффе, за несколько часов до финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1).
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