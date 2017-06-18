«ПСЖ» готов предложить за Роналду 140 млн евро и платить ему 30 млн в год

«ПСЖ» намерен приобрести форварда Криштиану Роналду, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Монако» и один из китайских клубов.

По информации Corriere dello Sport, парижане согласны купить 32-летнего португальца за 140 миллионов евро и предложить ему оклад 30 миллионов за сезон.

Об этом Жорже Мендешу, агенту Роналду, сообщил лично президент Нассер Аль-Хелайфи.

Daily Mail уточняет, что разговор Аль-Хелайфи с Мендешем состоялся еще 3 июня в Кардиффе, за несколько часов до финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1).