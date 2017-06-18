Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» готов предложить за Роналду 140 млн евро и платить ему 30 млн в год

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Нассер Аль-Хелайфи

    «ПСЖ» намерен приобрести форварда «Реала» Криштиану Роналду, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Монако» и один из китайских клубов.

    По информации Corriere dello Sport, парижане согласны купить 32-летнего португальца за 140 миллионов евро и предложить ему оклад 30 миллионов за сезон.

    Об этом Жорже Мендешу, агенту Роналду, сообщил лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Daily Mail уточняет, что разговор Аль-Хелайфи с Мендешем состоялся еще 3 июня в Кардиффе, за несколько часов до финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться