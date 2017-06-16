«Реал» намерен убедить Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налогов

намерен убедить нападающего Криштиану Роналду не переходить в другой клуб.

Ранее португальская газета A Bola сообщила, что форвард хочет покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов. По информации Marca, сведения о возможном переходе Роналду в неиспанский клуб достоверны. Президент «Реала» уже был лично уведомлен о сложившейся ситуации.

Роналду считает, что налоговые органы Испании принимают по отношению к нему несправедливые и непропорциональные меры. Поэтому он решил продолжить карьеру в другой стране.

«Реал» намерен убедить форварда остаться. Ранее мадридский клуб публично выразил поддержку футболисту, обвиняемому в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Среди потенциальных претендентов на нападающего называются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 180 миллионов евро. Китайские клубы также могут заинтересоваться футболистом. «Реал» пока не получал предложений о переходе Роналду.