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    «Реал» намерен убедить Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес

    «Реал» намерен убедить нападающего Криштиану Роналду не переходить в другой клуб.

    Ранее португальская газета A Bola сообщила, что форвард хочет покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов. По информации Marca, сведения о возможном переходе Роналду в неиспанский клуб достоверны. Президент «Реала» Флорентино Перес уже был лично уведомлен о сложившейся ситуации.

    Роналду считает, что налоговые органы Испании принимают по отношению к нему несправедливые и непропорциональные меры. Поэтому он решил продолжить карьеру в другой стране.

    «Реал» намерен убедить форварда остаться. Ранее мадридский клуб публично выразил поддержку футболисту, обвиняемому в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    Среди потенциальных претендентов на нападающего называются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 180 миллионов евро. Китайские клубы также могут заинтересоваться футболистом. «Реал» пока не получал предложений о переходе Роналду.

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