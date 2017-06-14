«Реал» поддержал Роналду в деле о неуплате налогов

выступил с заявлением по поводу появившейся информации о том, что форвард обвиняется в неуплате налогов.

«Реал» выражает полную поддержку нашему футболисту Криштиану Роналду, который всегда действовал в рамках налогового законодательства.

Криштиану Роналду с момента своего перехода в «Реал» в 2009 году всегда полностью выполнял свои налоговые обязательства.

«Реал» полностью уверен, что Криштиану Роналду докажет свою невиновность. «Реал» рассчитывает, что справедливый вердикт будет вынесен как можно скорее», – говорится в заявлении королевского клуба.

Во вторник стало известно, что прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 млн евро.

Сегодня появилась информация, что «Реал» просил газеты не сопровождать материалы про Роналду и налоги фотографиями в клубной форме.