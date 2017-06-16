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    A Bola: Роналду может покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Форвард Криштиану Роналду может покинуть «Реал», утверждает A Bola.

    По информации источника, нападающий намерен продолжить карьеру за пределами Испании. Это связано с тем, что испанская прокуратура предъявила футболисту обвинения в уклонении от уплаты налогов. Как отмечается, нападающий считает себя «жертвой преследований».

    После Кубка конфедераций у форварда сборной Португалии будет небольшой отпуск. По окончании отпуска он намерен решить вопрос с переходом в неиспанский клуб. Футболист разочарован действиями налоговых органов Испании.

    Ранее сообщалось, что нападающий обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

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