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    Криштиану Роналду об иске за неуплату налогов: «Моя совесть чиста»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

    32-летний капитан сборной Португалии сегодня посетил церемонию, на которой чествовали главного тренера команды Фернанду Сантуша.

    «Моя совесть чиста», – заявил Роналду, отвечая на вопрос журналиста Deportes Cuatro об иске за неуплату налогов.

    В Лиссабоне Роналду также принял участие в мероприятии, организованном для детей с ограниченными возможностями.

    Ранее прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на 14,7 миллиона евро.

    Роналду грозит штраф 8 млн евро в случае признания виновным в уклонении от уплаты налогов

    Бизнес-империя Криштиану Роналду

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