Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Нобоа, Новосельцев и Кокорин летят на первый сбор «Зенита», Дзюба и Юсупов – нет

    Теги Зенит Александр Анюков Кристиан Нобоа Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Хави Гарсия Доменико Кришито Йоан Молло Александр Кокорин Олег Шатов Маурисио Ибрагим Цаллагов Денис Терентьев Егор Бабурин Андрей Лунев Роберт Мак Эрнани Дмитрий Богаев Юрий Лодыгин Лука Джорджевич Максим Рудаков Иван Новосельцев Максим Карпов Данил Круговой Дмитрий Кириллов Николай Прудников Никита Гойло Никита Каккоев

    Тренерский штаб «Зенита» вызвал 27 футболистов на первый сбор.

    Сегодея команда вылетела в Зальцбург. «Зенит» будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

    Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович*, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;

    Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак*, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;

    Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич*.

    * Эти футболисты присоединятся к команде 21 июня.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться