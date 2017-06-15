Нобоа, Новосельцев и Кокорин летят на первый сбор «Зенита», Дзюба и Юсупов – нет
Тренерский штаб «Зенита» вызвал 27 футболистов на первый сбор.
Сегодея команда вылетела в Зальцбург. «Зенит» будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович*, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак*, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;
Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич*.
* Эти футболисты присоединятся к команде 21 июня.
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