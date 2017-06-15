Нобоа, Новосельцев и Кокорин летят на первый сбор «Зенита», Дзюба и Юсупов – нет

Тренерский штаб вызвал 27 футболистов на первый сбор.

Сегодея команда вылетела в Зальцбург. будет тренироваться в австрийском Гоинге до 28 июня и проведет серию товарищеских игр.

Вратари: , Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, *, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, , Роберт Мак*, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;

Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич*.

* Эти футболисты присоединятся к команде 21 июня.