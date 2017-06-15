«Зенит» вернул Богаева, подписав с ним 3-летний контракт

Полузащитник Дмитрий Богаев вновь стал игроком .

Соглашение 23-летнего воспитанника петербуржцев с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года.

Богаев дебютировал в молодежной команде «Зенита» в 2012 году, с 2013-го выступал за «Зенит»-2, а в сентябре 2015-го провел первую игру в главной команде клуба, в общей сложности приняв участие в 7 матчах, в том числе в Лиге чемпионов.

Летом 2016-го Богаев подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно». В минувшем первенстве хавбек провел 24 матча.