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    «Зенит» вернул Богаева, подписав с ним 3-летний контракт

    Теги Зенит Премьер-лига Россия трансферы ФНЛ Тосно Дмитрий Богаев

    Полузащитник Дмитрий Богаев вновь стал игроком «Зенита».

    Соглашение 23-летнего воспитанника петербуржцев с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года.

    Богаев дебютировал в молодежной команде «Зенита» в 2012 году, с 2013-го выступал за «Зенит»-2, а в сентябре 2015-го провел первую игру в главной команде клуба, в общей сложности приняв участие в 7 матчах, в том числе в Лиге чемпионов.

    Летом 2016-го Богаев подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно». В минувшем первенстве ФНЛ хавбек провел 24 матча.

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