«Зенит» готов заплатить за форварда «Ривер Плейта» Дриусси 20 млн евро

«Матч ТВ» рассказал о трансферных планах .

Сообщается, что главному тренеру команды Роберто Манчини пообещали провести два топовых трансфера стоимостью выше 10 миллионов евро. При этом специалисту не гарантировали неограниченный трансферный бюджет.

«Зенита» планирует укрепить четыре позиции: центральный защитник, центральный и левый полузащитники и нападающий.

«Матч ТВ» отмечает, что «Зенит» уже сделал официальное предложение «Ривер Плейту» по поводу трансфера нападающего . Клуб готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Дриусси провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.