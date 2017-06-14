«Зенит» готов заплатить за форварда «Ривер Плейта» Дриусси 20 млн евро
«Матч ТВ» рассказал о трансферных планах «Зенита».
Сообщается, что главному тренеру команды Роберто Манчини пообещали провести два топовых трансфера стоимостью выше 10 миллионов евро. При этом специалисту не гарантировали неограниченный трансферный бюджет.
«Зенита» планирует укрепить четыре позиции: центральный защитник, центральный и левый полузащитники и нападающий.
«Матч ТВ» отмечает, что «Зенит» уже сделал официальное предложение «Ривер Плейту» по поводу трансфера нападающего Себастьяна Дриусси. Клуб готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Аргентины Дриусси провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.
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