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    «Зенит» может подписать Аршавина в конце трансферного окна

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    «Матч ТВ» рассказал, какими игроками интересуется «Зенит».

    В руководстве «Зенита» обсуждают возможность приглашения Златана Ибрагимовича. Однако главный тренер Роберто Манчини сообщил, что с игроком будет сложно даже начать переговоры.

    В шорт-листе Манчини находится защитник «Интера» Джейсон Мурильо. Также клуб может подписать контракт с полузащитником «Баварии» Дугласом Костой и с центральным защитником Франческо Викари (СПАЛ), если не договорится с другими кандидатами на эту позицию.

    Клуб может подписать контракт с нападающим «Кайрата» Андреем Аршавиным, но только в конце трансферного окна.

    «Зенит» не рассматривает варианты с форвардом «Шанхая» Халком, полузащитником «Галатасарая» Уэсли Снейдером и защитником «Интера» Андреа Раноккия и полузащитником Марцело Брозовичем, а также с Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом из «Ростова».

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