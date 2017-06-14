«Зенит» может подписать Аршавина в конце трансферного окна

«Матч ТВ» рассказал, какими игроками интересуется «Зенит».

В руководстве обсуждают возможность приглашения Златана Ибрагимовича. Однако главный тренер Роберто Манчини сообщил, что с игроком будет сложно даже начать переговоры.

В шорт-листе Манчини находится защитник Джейсон Мурильо. Также клуб может подписать контракт с полузащитником «Баварии» Дугласом Костой и с центральным защитником Франческо Викари (СПАЛ), если не договорится с другими кандидатами на эту позицию.

Клуб может подписать контракт с нападающим «Кайрата» , но только в конце трансферного окна.

«Зенит» не рассматривает варианты с форвардом «Шанхая» Халком, полузащитником «Галатасарая» Уэсли Снейдером и защитником «Интера» Андреа Раноккия и полузащитником Марцело Брозовичем, а также с Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом из .