Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий записал обращение к фанатам английского клуба.
«Здравствуйте, фанаты «Халла». Я Леонид Слуцкий, ваш новый главный тренер, и я очень рад быть здесь.
Надеюсь, вы будете хорошо поддерживать нас, и мы проведем отличный сезон и вместе достигнем наших целей», – сказал Слуцкий по-английски.
46-летний бывший главный тренер ЦСКА и сборной России 9 июня возглавил вылетевший из АПЛ «Халл».
🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.
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- Успех: выйдет в АПЛ35%
- Нормально: отработает сезон44%
- Провал: уволят до конца сезона21%
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