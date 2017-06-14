Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском

Главный тренер «Халла» записал обращение к фанатам английского клуба.

«Здравствуйте, фанаты . Я , ваш новый главный тренер, и я очень рад быть здесь.

Надеюсь, вы будете хорошо поддерживать нас, и мы проведем отличный сезон и вместе достигнем наших целей», – сказал Слуцкий по-английски.

46-летний бывший главный тренер ЦСКА и сборной России 9 июня возглавил вылетевший из АПЛ .

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