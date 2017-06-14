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    Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском

    Теги Леонид Слуцкий болельщики видео Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий записал обращение к фанатам английского клуба.

    «Здравствуйте, фанаты «Халла». Я Леонид Слуцкий, ваш новый главный тренер, и я очень рад быть здесь.

    Надеюсь, вы будете хорошо поддерживать нас, и мы проведем отличный сезон и вместе достигнем наших целей», – сказал Слуцкий по-английски.

    46-летний бывший главный тренер ЦСКА и сборной России 9 июня возглавил вылетевший из АПЛ «Халл».

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    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    56337 голосов 27
    • Успех: выйдет в АПЛ
      35%
    • Нормально: отработает сезон
      44%
    • Провал: уволят до конца сезона
      21%

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