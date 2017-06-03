Дзюба, Кокорин, Березуцкие и Широков могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций
Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан раскрыла детали показа Кубка конфедераций-2017.
– Я не уверена, что мы будем делать студию в каждом городе Кубка конфедераций.
Вокруг трансляций будут документальные фильмы, обвязки, эксперты. Количество контента будет большое – сравнимо с чемпионатом Европы. Особое внимание уделим матчу открытия и игре с Чили.
- Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?
– Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.
Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.
Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым, - заявила Билан.
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