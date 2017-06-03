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    Дзюба, Кокорин, Березуцкие и Широков могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций

    Теги Артем Дзюба Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Роман Широков телевидение Александр Кокорин Кубок конфедераций Матч ТВ Наталья Билан

    Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан раскрыла детали показа Кубка конфедераций-2017.

    – Я не уверена, что мы будем делать студию в каждом городе Кубка конфедераций.

    Вокруг трансляций будут документальные фильмы, обвязки, эксперты. Количество контента будет большое – сравнимо с чемпионатом Европы. Особое внимание уделим матчу открытия и игре с Чили.

     - Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?

    – Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.

    Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.

    Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым, - заявила Билан.

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