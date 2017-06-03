Дзюба, Кокорин, Березуцкие и Широков могут стать экспертами «Матч ТВ» во время Кубка конфедераций

Креативный продюсер телеканала Наталья Билан раскрыла детали показа Кубка конфедераций-2017.

– Я не уверена, что мы будем делать студию в каждом городе Кубка конфедераций.

Вокруг трансляций будут документальные фильмы, обвязки, эксперты. Количество контента будет большое – сравнимо с чемпионатом Европы. Особое внимание уделим матчу открытия и игре с Чили.

- не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на ?

– Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала.

Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения.

Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с , - заявила Билан.