«Зенит» инвестирует около 900 млн рублей в развитие инфраструктуры клубной Академии
Правительство Санкт-Петербурга и «Зенит» заключили соглашение о частичной реконструкции Академии клуба.
Сегодня на встрече губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и президента «Зенита» Сергея Фурсенко было подписано концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга на ул. Верности.
Проект не направлен на получение коммерческой прибыли. Его цель – развитие инфраструктуры и повышение эффективности работы Академии.
Объем инвестиций в модернизацию объекта составит ориентировочно 900 миллионов рублей. Все расходы возьмет на себя «Зенит».
В течение 5 лет будет осуществляться поэтапная реконструкция и модернизация объектов спортивной инфраструктуры. Работы спланируют так, чтобы не допустить перерыва в работе футбольной Академии.
Будет создан полноразмерный футбольный манеж круглогодичного использования.
Также будет произведена реконструкция футбольного стадиона для сертификации по 2-ой категории РФС, чтобы проводить матчи городских и региональных команд уровня ФНЛ, ПФЛ. Количество зрительских мест будет увеличено до 3 000.
Кроме того, постепенно заменят и реконструируют тренировочные поля.
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