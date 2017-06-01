«Зенит» инвестирует около 900 млн рублей в развитие инфраструктуры клубной Академии

Правительство Санкт-Петербурга и заключили соглашение о частичной реконструкции Академии клуба.

Сегодня на встрече губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и президента «Зенита» было подписано концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга на ул. Верности.

Проект не направлен на получение коммерческой прибыли. Его цель – развитие инфраструктуры и повышение эффективности работы Академии.

Объем инвестиций в модернизацию объекта составит ориентировочно 900 миллионов рублей. Все расходы возьмет на себя .

В течение 5 лет будет осуществляться поэтапная реконструкция и модернизация объектов спортивной инфраструктуры. Работы спланируют так, чтобы не допустить перерыва в работе футбольной Академии.

Будет создан полноразмерный футбольный манеж круглогодичного использования.

Также будет произведена реконструкция футбольного стадиона для сертификации по 2-ой категории РФС, чтобы проводить матчи городских и региональных команд уровня ФНЛ, ПФЛ. Количество зрительских мест будет увеличено до 3 000.

Кроме того, постепенно заменят и реконструируют тренировочные поля.