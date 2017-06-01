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    «Зенит» инвестирует около 900 млн рублей в развитие инфраструктуры клубной Академии

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия детский футбол стадионы Георгий Полтавченко

    Правительство Санкт-Петербурга и «Зенит» заключили соглашение о частичной реконструкции Академии клуба.

    Сегодня на встрече губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и президента «Зенита» Сергея Фурсенко было подписано концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга на ул. Верности.  

    Проект не направлен на получение коммерческой прибыли. Его цель – развитие инфраструктуры и повышение эффективности работы Академии.

    Объем инвестиций в модернизацию объекта составит ориентировочно 900 миллионов рублей. Все расходы возьмет на себя «Зенит».

    В течение 5 лет будет осуществляться поэтапная реконструкция и модернизация объектов спортивной инфраструктуры. Работы спланируют так, чтобы не допустить перерыва в работе футбольной Академии.

    Будет создан полноразмерный футбольный манеж круглогодичного использования.

    Также будет произведена реконструкция футбольного стадиона для сертификации по 2-ой категории РФС, чтобы проводить матчи городских и региональных команд уровня ФНЛ, ПФЛ. Количество зрительских мест будет увеличено до 3 000.

    Кроме того, постепенно заменят и реконструируют тренировочные поля.

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