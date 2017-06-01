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    «Зенит» за 907 млн рублей реконструирует базу и построит стадион на улице Верности, резервную арену клуб строить не будет

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия стадионы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что клуб намерен построить резервную арену.

    «Информация про резервный стадион – неправда. Я не собирался рассматривать этот вопрос. Зачем нам еще один стадион, если у нас и так их два?», – сказал Фурсенко.

    Ранее сообщалось, что в 2015 году «Зенит» разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии, включающего в себя стадион на 20 тысяч мест. Власти Санкт-Петербурга выделили клубу землю для строительства.

    Как информирует «Общественный контроль», «Зенит» вложит 907 миллионов рублей в строительство стадиона на улице Верности.

    Сегодня на ПМЭФ власти города и Фурсенко подписали соответствующее соглашение. Реконструкция существующей спортивной базы и строительство стадиона на улице Верности, уч. 91 (МО Гражданка) начнется в 2017 году и продлится 5 лет. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет.

    Центр будет использоваться также как площадка для проведения районных и городских спортивных мероприятий к ЧМ-2018.

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