Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили ФИФА менее 100 млн долларов за телеправа на КК-2017 и ЧМ-2018

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман рассказал, что его канал, а также ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместное предложение ФИФА о покупке прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и .

«Первый канал, ВГТРК и сделали совместную оферту. Мы предлагаем сумму, которую в состоянии собрать с рекламного рынка.

Например, у Первого канала не существует других источников финансирования. Сумму сделки я озвучить не могу, но она меньше 100 миллионов долларов.

Переговоры проходят в Москве, они приезжают, и мы общаемся. Это их обычная практика», – заявил Файфман.

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость прав на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 составляет 100 миллионов долларов.

Согласно проекту , который был опубликован в январе, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 миллиарда долларов.