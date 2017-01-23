Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили ФИФА менее 100 млн долларов за телеправа на КК-2017 и ЧМ-2018

    Теги телевидение ФИФА РФС болельщики Первый канал ЧМ-2018 Кубок конфедераций ВГТРК Матч ТВ Александр Файфман

    Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман рассказал, что его канал, а также ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместное предложение ФИФА о покупке прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

    «Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместную оферту. Мы предлагаем сумму, которую в состоянии собрать с рекламного рынка.

    Например, у Первого канала не существует других источников финансирования. Сумму сделки я озвучить не могу, но она меньше 100 миллионов долларов.

    Переговоры проходят в Москве, они приезжают, и мы общаемся. Это их обычная практика», – заявил Файфман.

    Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость прав на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 составляет 100 миллионов долларов.

    Согласно проекту ФИФА, который был опубликован в январе, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 миллиарда долларов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться