Обамеянг хочет уйти из «Борусии» и ведет переговоры с клубом

Дортмундская может этим летом расстаться с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

27-летний габонский форвард хочет сменить команду и уже ведет переговоры с клубом о своем уходе.

Действующий контракт Обамеянга с «Борусией» рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне Обамеянг забил 40 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром бундеслиги. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.