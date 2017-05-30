Обамеянг хочет уйти из «Борусии» и ведет переговоры с клубом
Дортмундская «Боруссия» может этим летом расстаться с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.
27-летний габонский форвард хочет сменить команду и уже ведет переговоры с клубом о своем уходе.
Действующий контракт Обамеянга с «Борусией» рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Обамеянг забил 40 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром бундеслиги. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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