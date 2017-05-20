Обамеянг обошел Левандовского и стал лучшим бомбардиром бундесслиги

Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 34-го тура бундеслиги с (4:3).

Таким образом, 27-летний капитан сборной Габона впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

На счету Обамеянга 31 гол в 32 матчах. У форварда «Баварии» Роберта Левандовского 30 голов в 32 играх.

Добавим, что в составе «Боруссии» лишь Лотар Эммерих 51 год назад сумел забил 31 гол за сезон.

Подробную статистику выступлений Обамеянга смотрите здесь.