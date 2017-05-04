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    Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ» с окладом 14 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Патрик Клюйверт бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Сообщается, что 27-летний габонец встретился со спортивным директором парижан Патриком Клюйвертом и согласовал личный контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год.

    Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ». О трансфере будет объявлено после финального матча Кубка Германии между «Боруссией» и франкфуртским «Айнтрахтом», который состоится 27 мая.

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