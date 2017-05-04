Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ» с окладом 14 млн евро

Форвард дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в .

Сообщается, что 27-летний габонец встретился со спортивным директором парижан и согласовал личный контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год.

Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ». О трансфере будет объявлено после финального матча Кубка Германии между «Боруссией» и франкфуртским «Айнтрахтом», который состоится 27 мая.