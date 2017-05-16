«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов приобрести Обамеянга за 80 млн евро и платить ему 50 млн в год

Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг получил предложение из китайской суперлиги.

27-летний габонец думает над щедрым предложением клуба .

Китайская сторона готова приобрести игрока за 80 миллионов евро, а самому форварду платить 50 миллионов в год.

Ранее сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны «ПСЖ».