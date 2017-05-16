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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов приобрести Обамеянга за 80 млн евро и платить ему 50 млн в год

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Пьер-Эмерик Обамеянг Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг получил предложение из китайской суперлиги.

    27-летний габонец думает над щедрым предложением клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Китайская сторона готова приобрести игрока за 80 миллионов евро, а самому форварду платить 50 миллионов в год.

    Ранее сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны «ПСЖ».

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