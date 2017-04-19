Вице-премьер Виталий Мутко высказался о переговорах, связанных с правами на трансляцию матчей Кубка конфедераций и на территории России.

«Наши каналы готовы заплатить сумму на 15-20 процентов больше, чем за права на ЧМ-2014, нет вопросов. Но когда цена за права выше в разы, то каналы не смогут окупить их приобретение.

Это простая вещь, все можно подсчитать на калькуляторе. Просто нужно взять 90 минут матча и сумму, которую можно заработать за это время на рекламе», – дал комментарии чиновник.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций ЧМ-2018 за 120 миллионов долларов. Такую сумму затребовала ФИФА. За показ ЧМ-2014 российские каналы заплатили около 32 миллионов.

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