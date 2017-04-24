Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о работе комментатора Геннадия Орлова на игре «Зенит» – «Урал» (2:0).

«Приведите мне в пример конкретную цитату Орлова, где он был необъективен. Эпизод с удалением Бикфалви? Для вас это спорный момент, а для Геннадия Сергеевича не спорный. Имеет ли он право сходу давать такую категорическую оценку? Я видел этот момент сам. Но у нас и судьи порой не знают, как трактовать то или иное нарушение, поэтому лучше спросите у них.

Может, многим высказывание Геннадия Сергеевича показалось необъективным, а кому-то – объективным. Другое дело, что комментаторам рекомендовано не давать своих личных оценок, не оценивать эпизод однозначно. Всегда должно приставляться «по моему мнению» или «мне так кажется».

Эти рекомендации даны, и все комментаторы в принципе их выполняют в последнее время. Геннадий Сергеевич в этом конкретном эпизоде их не выполнил. А вы всегда все выполняете в этой жизни? Нет. Бывает, что люди ошибаются. Ошибся ли Орлов здесь? По вашей оценке – возможно. Я этот эпизод публично не оцениваю, так же как и работу комментаторов.

То, что мне нужно будет сказать любому из комментаторов, я скажу в личной беседе. Это точно такая же ситуация, как если бы ваш главный редактор публично сказал, что такой-то журналист ошибается вот здесь и вот здесь. Правильно? Это было бы не совсем корректно», – сказал Карпин.

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