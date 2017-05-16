Глава холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко высказался по поводу покупки телеправ на трансляцию Кубка конфедераций и в России.

«В составе трех медиахолдингов мы дали единое предложение о стоимости медиаправ, договорившись между собой, как будем их распределять. Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать.

Наиболее ущемленные в этом плане болельщики и сама ФИФА. Для общественно-политических каналов эти трансляции «изюминка и вишенка», а для это очень важно. Думаю, что разум восторжествует и мы решим вопрос в ближайшее время.

Я слышал, что обратилась к нашим коллегам с просьбой подтвердить те коммерческое условия, которые мы предоставили, мы это обязательно сделаем и надеемся на разрешение ситуации», – сказал Чернышенко.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» отказались приобретать телеправа на Кубок конфедераций и чемпионат мира за 120 миллионов долларов.