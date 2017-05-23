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    Валерий Карпин: «Это был самый слабый чемпионат за последние 7-8 лет»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил завершившийся сезон в чемпионате России.

    «Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне.

    Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витцель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

    То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков, пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу красно-белых в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России», – сказал Карпин.

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