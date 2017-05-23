Бывший тренер Валерий Карпин оценил завершившийся сезон в чемпионате России.

«Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что может доминировать в этом сезоне.

Его главные конкуренты – и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У это Еременко и Муса, у – Халк, Гарай и Витцель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков, пошло команде на пользу, а у «Зенита» и еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу красно-белых в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России», – сказал Карпин.