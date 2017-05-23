Владимир Путин о КК-2017 и ЧМ-2018: «Сделаем все, чтобы все было на самом высоком уровне»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Краснодаре пообещал, что страна достойно проведет Кубок конфедераций 2017 и .

«Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне.

В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола», – сказал Путин.

Глава государства заявил журналистам, что в России надеются на то, что их работа позволит успешно провести оба турнира.

Путин, Мутко и Инфантино осмотрели стадион и Академию «Краснодара»