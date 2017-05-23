Владимир Путин о КК-2017 и ЧМ-2018: «Сделаем все, чтобы все было на самом высоком уровне»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Краснодаре пообещал, что страна достойно проведет Кубок конфедераций 2017 и ЧМ-2018.
«Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне.
В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола», – сказал Путин.
Глава государства заявил журналистам, что в России надеются на то, что их работа позволит успешно провести оба турнира.
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