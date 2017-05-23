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    Путин, Мутко и Инфантино осмотрели стадион и Академию «Краснодара»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия ФИФА Владимир Путин фото Игорь Левитин Джанни Инфантино Краснодар Сергей Галицкий стадион Краснодар Академия ФК Краснодар

    Президент России Владимир Путин сегодня с рабочим визитом прибыл в Краснодар.

    Вместе с вице-премьером РФ Виталием Мутко, помощником президента РФ Игорем Левитиным, президентом ФИФА Джанни Инфантино и владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким Путин посетил стадион клуба РФПЛ.

    Гости прогулялись по футбольному полю стадиона «Краснодар» и пообщались с активом ведущих волонтерских объединений России.

    Кроме того, делегация посетила одну из крупнейших детских спортивных школ Европы – Академию «Краснодара». Путин осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.

    Глава государства прошел по учебному корпусу, где воспитанники занимаются обучением по школьной программе, а также посетил ту часть комплекса, где ведется спортивная подготовка.

    Внимание президента привлек класс, где шли занятия по шахматам. В Академии «Краснодара» занятия по шахматам являются обязательным уроком и проходят два раза в неделю.

    Путин также осмотрел спортивный зал, где шла тренировка по футболу.

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