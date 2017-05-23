Путин, Мутко и Инфантино осмотрели стадион и Академию «Краснодара»

Президент России Владимир Путин сегодня с рабочим визитом прибыл в Краснодар.

Вместе с вице-премьером РФ Виталием Мутко, помощником президента РФ Игорем Левитиным, президентом ФИФА Джанни Инфантино и владельцем Сергеем Галицким Путин посетил стадион клуба РФПЛ.

Гости прогулялись по футбольному полю стадиона и пообщались с активом ведущих волонтерских объединений России.

Кроме того, делегация посетила одну из крупнейших детских спортивных школ Европы – Академию . Путин осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.

Глава государства прошел по учебному корпусу, где воспитанники занимаются обучением по школьной программе, а также посетил ту часть комплекса, где ведется спортивная подготовка.

Внимание президента привлек класс, где шли занятия по шахматам. В Академии занятия по шахматам являются обязательным уроком и проходят два раза в неделю.

Путин также осмотрел спортивный зал, где шла тренировка по футболу.

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