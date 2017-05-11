Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность России к Кубку конфедераций-2017.

«Все готово к Кубку конфедераций, не все еще готово к чемпионату мира, но будет готово. Мы не будем полностью готовы до последней минуты перед стартом турнира. Еще много работы предстоит сделать.

Я еще никогда не видел такого четкого исполнения обязательств, как в России. Приняты важные решения правительства, в частности, по визам.

Я уверен, что будет отличный конфедераций и чемпионат мира следующим летом, праздник футбола, и вы будете удивлены людьми в России, которые реально хотят показать свою приверженность футболу», – сказал Инфантино.