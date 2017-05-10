Путин ввел усиленные меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности при проведении в стране Кубка конфедераций-2017 и .

«Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира с 25 мая по 25 июля 2018 года», – говорится в указе.

Все массовые акции во время проведения турниров будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности.

Кроме того, в субъектах РФ, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ. Контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.