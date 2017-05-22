Виталий Мутко о критике со стороны Мирчи Луческу: «Могу еще раз повторить: судья не может работать так, как в матче «Зенит» – «Урал»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу работы судей в минувшем сезоне.

– Судьи ключевой роли в сезоне ни для одной команды не сыграли. И все эти разговоры... Кто-то просто смотрит на все чисто технически – карточки, удаления, пенальти. Придет человек, который даже саму игру не видел, прочитает или услышит на радио: «О, команда выиграла, три удаления соперника, пенальти в ее пользу, 1:0» Махнет рукой: да ладно, все тут понятно. И пошел. И еще в интернете кто-то что-то напишет. Но так же нельзя судить о работе арбитра!

Я вам скажу, что многие судьи наказаны, некоторые лишатся статуса ФИФА. И если Луческу обиделся и намекает, что я на что-то повлиял, когда говорил, что арбитр в матче с «Уралом» был неевропейского уровня, то я еще раз могу это повторить: не может судья так работать.

– предлагал перенести офис РФПЛ в Санкт-Петербург, чтобы два главных футбольных здания находились в разных городах?

– К чему этот вопрос? Премьер-лига – самостоятельная организация, она даже внутри РФС не находится. Я говорил это на исполкоме и скажу еще раз: считаю, что нынешний чемпионат России – один из самых интересных и самых объективных.

То же самое касается ФНЛ, где все решалось до последнего тура. Последний матч Тамбова со СКА Хабаровск, семь тысяч болельщиков, интереснейший футбол! Я специально смотрел все игры в режиме онлайн. Накал, борьба, все было. Победы в футболе просто так не даются. И не нужно причины искать на стороне, нет какой-то одной причины в том, что кто-то побеждает, а кто-то – нет, – сказал Мутко.