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    Виталий Мутко: «Оказывается, Луческу под лупой изучает то, что я говорю»

    Теги Спартак Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия судьи Мирча Луческу

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Румын сказал, что у него впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита» после матча первого круга со «Спартаком».

    «Оказывается, он под лупой изучает то, что я говорю. Да я смеюсь! Да никак не отреагирую – это эмоции. Футбол. На это реагировать никак не надо. Не вижу ничего такого, что касается возможности рассмотрения дела в комитете по этике.

    Да какие знаки «Спартаку»? Это же все несерьезно. Луческу, может быть, обиделся, что арбитр отсудил матч «Зенит» – «Урал»? Но ведь так рефери ФИФА не должен судить! Он не может себе позволять такого разгула на поле», – сказал Мутко.

    Мирча Луческу: «Такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком»

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