Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Румын сказал, что у него впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита» после матча первого круга со .

«Оказывается, он под лупой изучает то, что я говорю. Да я смеюсь! Да никак не отреагирую – это эмоции. Футбол. На это реагировать никак не надо. Не вижу ничего такого, что касается возможности рассмотрения дела в комитете по этике.

Да какие знаки «Спартаку»? Это же все несерьезно. Луческу, может быть, обиделся, что арбитр отсудил матч – «Урал»? Но ведь так рефери ФИФА не должен судить! Он не может себе позволять такого разгула на поле», – сказал Мутко.

Мирча Луческу: «Такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком»