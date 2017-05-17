Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем видении развития клуба в условиях финансового фэйр-плей.

«Команда должна развиваться и укрепляться, должны приходить новые игроки. К сожалению, много новых игроков не будет по той простой причине, что существует финансовый фэйр-плей. Фактически искусственно ввели гетто для слабых и растущих клубов и сказали: «Вы там будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков, они будут отдельной кастой».

Есть путь «Аякса», которому я желаю победы в Лиге Европы. Это воспитание собственных талантов. Поэтому я в первую очередь начал вкладываться в школу, потом мы создали «Спартак-2», который при возможности мог бы выйти в премьер-лигу. Как только мы увидим, что молодые игроки конкурентоспособны на уровне высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.

Доволен ли я тем, как работает академия? Нет, конечно. Недоволен. Они должны работать лучше. У нас лучшая в России академия, но нам есть куда расти», – сказал Федун в эфире программы «Футбол России».

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