«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

В матче 27-го тура премьер-лиги дома победил «Томь» (1:0).

Таким образом, московский клуб, набрав 63 очка, за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2017/18.

В турнире от России сыграют две команды: чемпион попадает в групповой этап, вторая команда выступил в квалификации.

У идущего вторым 53 очка, у «Зенита» – 52 и матч в запасе.

«Спартаку» до чемпионства осталось набрать 1 очко