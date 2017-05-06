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    «Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Лига чемпионов

    В матче 27-го тура премьер-лиги «Спартак» дома победил «Томь» (1:0).

    Таким образом, московский клуб, набрав 63 очка, за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2017/18.

    В турнире от России сыграют две команды: чемпион попадает в групповой этап, вторая команда выступил в квалификации.

    У идущего вторым ЦСКА 53 очка, у «Зенита» – 52 и матч в запасе.

    «Спартаку» до чемпионства осталось набрать 1 очко

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