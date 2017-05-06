«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
В матче 27-го тура премьер-лиги «Спартак» дома победил «Томь» (1:0).
Таким образом, московский клуб, набрав 63 очка, за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2017/18.
В турнире от России сыграют две команды: чемпион попадает в групповой этап, вторая команда выступил в квалификации.
У идущего вторым ЦСКА 53 очка, у «Зенита» – 52 и матч в запасе.
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