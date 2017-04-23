В 33-м туре испанской примеры «Севилья» оказалась сильнее «Гранады» (2:0), «Атлетико» справился с «Эспаньолом» (1:0), а «Реал» сразится с «Барселоной».

Чемпионат Испании

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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