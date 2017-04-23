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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Реала»

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    В 33-м туре испанской примеры «Севилья» оказалась сильнее «Гранады» (2:0), «Атлетико» справился с «Эспаньолом» (1:0), а «Реал» сразится с «Барселоной».

    Чемпионат Испании

    33-й тур

    Малага – Валенсия 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 апреля, 14.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Ресио, 2:0 – 40 Сандро Рамирес.
    МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Ресио, Камачо, Онтиверос (Кеко, 72), Форнальс, Хони Родригес (Хуан Карлос, 59), Сандро Рамирес (Шарлес, 87).
    ВаленсияДиего Алвес, Жоау Канселу, Гарай (Орельяна, 45), Мангаля, Тони Лато, Медран (Дзадза, 76), Перес, Мунир (Нани, 72), Парехо, Солер, Санти Мина.
    Предупреждения:
    Ресио (13), Мангаля (39), Льоренте (45), Парехо (62), Хуан Карлос (70), Перес (70).
    Вильярреал – Леганес 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 68 Бакамбу, 1:1 – 90 Герреро, 2:1 – 90 Бакамбу.
    ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Сансоне (Кастильехо, 61), Тригерос, Сориано, Сориано (Дос Сантос, 76), Сольдадо (Адриан, 87), Бакамбу.
    ЛеганесЯго Эррерин, Диас, Бустинса, Инсуа, Сиовас, Марин, Лопес (Саму, 81), Моран, Пирес (Буэно, 70), Лусиано (Тимор, 66), Герреро.
    Предупреждения:
    Мусаккьо (65), Бустинса (73), Моран (84), Сиовас (90).
    Осасуна – Спортинг Хихон 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    22 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19, автогол Хорхе Мере, 2:0 – 72 Кодро, 2:1 – 79 Канелья, 2:2 – 81 Кастро.
    ОсасунаСиригу, Буньюэль, Санхурхо, Вуядинович (Мондрагон, 9), Фуэнтес, Клерк, Тьенса (Мерида, 56), Торрес (де ла Куэвас, 75), Чаушич, Кодро, Леон.
    Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Альварес (Кастро, 70), Микель Весга, Гомес, Кармона (Родригес, 63), Чоп, Бурги (Афиф, 89).
    Предупреждения:
    Гомес (36), Альварес (45), Тьенса (49), Хорхе Мере (62), Бурги (71), Кодро (73), Фуэнтес (90).
    Эспаньол – Атлетико 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 73 Гризманн.
    ЭспаньолЛопес, Лопес (Марк Наварро, 82), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо (Рейес, 82), Санчес, Хави Фуэго, Пьятти, Кайседо (Баптистао, 62), Морено.
    АтлетикоОблак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Парти, 46), Гризманн.
    Предупреждения:
    Годин (27), Кайседо (30), Сауль (57), Пьятти (63), Санчес (90).
    Реал Сосьедад – Депортиво
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Бетис
    Дата проведения
    23 апреля, 17.15, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Алавес
    Дата проведения
    23 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Барселона
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Эйбар – Атлетик
    Дата проведения
    24 апреля, 21.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Гранада 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    21 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Гансо, 2:0 – 46 Гансо.
    СевильяРико, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Сарабия, Гансо (Васкес, 81), Корреа, Йоветич (Бен-Йеддер, 81).
    ГранадаОчоа, Рубен Везу, Ломбан, Сонье (Хонгла, 4), Сильва (Куэнка, 22), Крхин, Агбо, Карсела-Гонсалес, Перейра, Литри (Серджи Сампер, 72), Понсе.
    Предупреждения:
    Перейра (32), Корреа (64), Серджи Сампер (84).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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