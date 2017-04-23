Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Реала»
В 33-м туре испанской примеры «Севилья» оказалась сильнее «Гранады» (2:0), «Атлетико» справился с «Эспаньолом» (1:0), а «Реал» сразится с «Барселоной».
Чемпионат Испании
33-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Ла Росаледа»
- Голы:
- 1:0 – 36 Ресио, 2:0 – 40 Сандро Рамирес.
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Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Ресио, Камачо, Онтиверос (Кеко, 72), Форнальс, Хони Родригес (Хуан Карлос, 59), Сандро Рамирес (Шарлес, 87).
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Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай (Орельяна, 45), Мангаля, Тони Лато, Медран (Дзадза, 76), Перес, Мунир (Нани, 72), Парехо, Солер, Санти Мина.
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Сансоне (Кастильехо, 61), Тригерос, Сориано, Сориано (Дос Сантос, 76), Сольдадо (Адриан, 87), Бакамбу.
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Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Бустинса, Инсуа, Сиовас, Марин, Лопес (Саму, 81), Моран, Пирес (Буэно, 70), Лусиано (Тимор, 66), Герреро.
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 19, автогол Хорхе Мере, 2:0 – 72 Кодро, 2:1 – 79 Канелья, 2:2 – 81 Кастро.
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Осасуна –
Сиригу, Буньюэль, Санхурхо, Вуядинович (Мондрагон, 9), Фуэнтес, Клерк, Тьенса (Мерида, 56), Торрес (де ла Куэвас, 75), Чаушич, Кодро, Леон.
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Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Альварес (Кастро, 70), Микель Весга, Гомес, Кармона (Родригес, 63), Чоп, Бурги (Афиф, 89).
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 0:1 – 73 Гризманн.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес (Марк Наварро, 82), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо (Рейес, 82), Санчес, Хави Фуэго, Пьятти, Кайседо (Баптистао, 62), Морено.
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Атлетико –
Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Парти, 46), Гризманн.
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.15, «Балайдос»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Сарабия, Гансо (Васкес, 81), Корреа, Йоветич (Бен-Йеддер, 81).
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Гранада –
Очоа, Рубен Везу, Ломбан, Сонье (Хонгла, 4), Сильва (Куэнка, 22), Крхин, Агбо, Карсела-Гонсалес, Перейра, Литри (Серджи Сампер, 72), Понсе.
- Предупреждения:
- Перейра (32), Корреа (64), Серджи Сампер (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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