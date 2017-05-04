Зарплата Диего Косты в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 30 млн евро в год, «Челси» получит около 90 млн
Нападающий «Челси» Диего Коста в следующем сезоне будет играть в Китае.
В пятницу 28-летний форвард сборной Испании вместе с агентом Жорже Мендешем встретился в Лондоне с четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Стороны согласовали предварительный контракт, который будет подписан в середине мая.
Диего Коста заработает по 30 миллион евро за каждый год в китайской лиге, а «Челси» получит около 90 миллионов евро.
Приоритетный вариант усиления атаки для лондонского клуба – форвард «Реала» Альваро Мората.
Коста провел в «Челси» три сезона. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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