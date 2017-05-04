Зарплата Диего Косты в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 30 млн евро в год, «Челси» получит около 90 млн

Нападающий Диего Коста в следующем сезоне будет играть в Китае.

В пятницу 28-летний форвард сборной Испании вместе с агентом Жорже Мендешем встретился в Лондоне с четырьмя представителями .

Стороны согласовали предварительный контракт, который будет подписан в середине мая.

заработает по 30 миллион евро за каждый год в китайской лиге, а получит около 90 миллионов евро.

Приоритетный вариант усиления атаки для лондонского клуба – форвард Альваро Мората.

Коста провел в «Челси» три сезона. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.