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    Зарплата Диего Косты в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 30 млн евро в год, «Челси» получит около 90 млн

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Жорже Мендеш Диего Коста Альваро Мората Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Нападающий «Челси» Диего Коста в следующем сезоне будет играть в Китае.

    В пятницу 28-летний форвард сборной Испании вместе с агентом Жорже Мендешем встретился в Лондоне с четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Стороны согласовали предварительный контракт, который будет подписан в середине мая.

    Диего Коста заработает по 30 миллион евро за каждый год в китайской лиге, а «Челси» получит около 90 миллионов евро.

    Приоритетный вариант усиления атаки для лондонского клуба – форвард «Реала» Альваро Мората.

    Коста провел в «Челси» три сезона. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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