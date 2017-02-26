SFR Sport: «Челси» отказался продать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 млн евро
Нападающий «Челси» Диего Коста мог стать одним из самых дорогих игроков мира в случае перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
28-летний форвард сборной Испании в зимнее трансферное окно принял условия китайского клуба, который готов был платить ему 100 миллионов евро за три года.
Однако «Челси» отказался продавать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 миллионов евро.
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