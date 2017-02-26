Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    SFR Sport: «Челси» отказался продать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 млн евро

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Диего Коста Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Нападающий «Челси» Диего Коста мог стать одним из самых дорогих игроков мира в случае перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    28-летний форвард сборной Испании в зимнее трансферное окно принял условия китайского клуба, который готов был платить ему 100 миллионов евро за три года.

    Однако «Челси» отказался продавать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 миллионов евро.

    «Стоимость китайцев может раздуться, как мыльный пузырь». Почему лимит в Китае – плохой

    Китай собирается стать суперсилой и выиграть чемпионат мира

    Они отказались от китайских миллионов

    Знаменитости, которые уже в Китае

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться