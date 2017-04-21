«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Диего Косте 650 тысяч в неделю после уплаты налогов

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает работать над трансфером нападающего Диего Косты.

Азиатский клуб пытался приобрести форварда сборной Испании зимой, а сейчас, по словам владельца команды, переговоры продолжаются.

готов сделать Косту самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 650 тысяч в неделю после уплаты налогов.

В Коста получает 150 тысяч фунтов в неделю. Контракт рассчитан до лета 2019 года.

Лондонцы в феврале отказались продать Диего Косту в за 107 миллионов евро.

Трансферное окно в Китае будет открыто с 19 июня по 14 июля.