«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Диего Косте 650 тысяч в неделю после уплаты налогов
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает работать над трансфером нападающего «Челси» Диего Косты.
Азиатский клуб пытался приобрести форварда сборной Испании зимой, а сейчас, по словам владельца команды, переговоры продолжаются.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов сделать Косту самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 650 тысяч в неделю после уплаты налогов.
В «Челси» Коста получает 150 тысяч фунтов в неделю. Контракт рассчитан до лета 2019 года.
Лондонцы в феврале отказались продать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 миллионов евро.
Трансферное окно в Китае будет открыто с 19 июня по 14 июля.
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