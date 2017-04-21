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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Диего Косте 650 тысяч в неделю после уплаты налогов

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Диего Коста Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает работать над трансфером нападающего «Челси» Диего Косты.

    Азиатский клуб пытался приобрести форварда сборной Испании зимой, а сейчас, по словам владельца команды, переговоры продолжаются.

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов сделать Косту самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 650 тысяч в неделю после уплаты налогов.

    В «Челси» Коста получает 150 тысяч фунтов в неделю. Контракт рассчитан до лета 2019 года.

    Лондонцы в феврале отказались продать Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 107 миллионов евро.

    Трансферное окно в Китае будет открыто с 19 июня по 14 июля.

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