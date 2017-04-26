Моуринью хочет приобрести Морату в «МЮ»

Нападающий Альваро Мората интересен «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» заинтересован в трансфере 24-летнего форварда, сообщают Cadena Ser и Marca.

Моуринью уже звонил Морате, который хотел бы получать больше игрового времени.

В сезоне-2010/11 Мората дебютировал в «Реале» именно под руководством португальского специалиста, который сейчас видит в нем замену получившему тяжелую травму Златану Ибрагимовичу.

«Реал» проявляет интерес к вратарю Давиду Де Хеа, при этом мадридский клуб не хочет совершать сделки, в которых фигурировали бы несколько футболистов.

В 36 матчах во всех турнирах в этом сезоне Мората забил 16 голов, в 16 матчах он выходил в основе. Подробную статистику игрока смотрите здесь.