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    Моуринью хочет приобрести Морату в «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Давид Де Хеа Альваро Мората

    Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заинтересован в трансфере 24-летнего форварда, сообщают Cadena Ser и Marca.

    Моуринью уже звонил Морате, который хотел бы получать больше игрового времени.

    В сезоне-2010/11 Мората дебютировал в «Реале» именно под руководством португальского специалиста, который сейчас видит в нем замену получившему тяжелую травму Златану Ибрагимовичу.

    «Реал» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа, при этом мадридский клуб не хочет совершать сделки, в которых фигурировали бы несколько футболистов.

    В 36 матчах во всех турнирах в этом сезоне Мората забил 16 голов, в 16 матчах он выходил в основе. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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