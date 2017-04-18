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    «Милан» и «Интер» намерены потратить 280 млн евро на трансферы

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    Китайские владельцы «Интера» и «Милана» планируют инвестировать серьезные деньги в приобретение новых футболистов.

    Оба клуба намерены потратить 280 миллионов евро, чтобы по итогам сезона-2017/18 вернуться в Лигу чемпионов, в которой через сезон от Италии снова будут играть четыре команды.

    «Милан» хочет потратить 130 миллионов, а «Интер» в два ближайших окна – 150 миллионов.

    В список интересов «Милана» входят: Альваро Мората, Карим Бензема, Матео Ковачич (все – «Реал»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Матео Мусаккьо («Вильярреал»), Даниэле де Росси («Рома»),

    В шорт-листе «Интера» находятся: Фабиньо («Монако»), Андреа Петанья («Аталанта»), Костас Манолас («Рома»), Маркиньос («ПСЖ»), Стефан де Врей («Лацио»).

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