«Милан» и «Интер» намерены потратить 280 млн евро на трансферы

Китайские владельцы «Интера» и планируют инвестировать серьезные деньги в приобретение новых футболистов.

Оба клуба намерены потратить 280 миллионов евро, чтобы по итогам сезона-2017/18 вернуться в Лигу чемпионов, в которой через сезон от Италии снова будут играть четыре команды.

«Милан» хочет потратить 130 миллионов, а «Интер» в два ближайших окна – 150 миллионов.

В список интересов «Милана» входят: Альваро Мората, Карим Бензема, Матео Ковачич (все – ), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт ( ), Матео Мусаккьо («Вильярреал»), Даниэле де Росси («Рома»),

В шорт-листе находятся: Фабиньо («Монако»), Андреа Петанья («Аталанта»), Костас Манолас («Рома»), Маркиньос ( ), Стефан де Врей («Лацио»).