«Милан» и «Интер» намерены потратить 280 млн евро на трансферы
Китайские владельцы «Интера» и «Милана» планируют инвестировать серьезные деньги в приобретение новых футболистов.
Оба клуба намерены потратить 280 миллионов евро, чтобы по итогам сезона-2017/18 вернуться в Лигу чемпионов, в которой через сезон от Италии снова будут играть четыре команды.
«Милан» хочет потратить 130 миллионов, а «Интер» в два ближайших окна – 150 миллионов.
В список интересов «Милана» входят: Альваро Мората, Карим Бензема, Матео Ковачич (все – «Реал»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Матео Мусаккьо («Вильярреал»), Даниэле де Росси («Рома»),
В шорт-листе «Интера» находятся: Фабиньо («Монако»), Андреа Петанья («Аталанта»), Костас Манолас («Рома»), Маркиньос («ПСЖ»), Стефан де Врей («Лацио»).
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