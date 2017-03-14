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    «Реал» может включить Морату, Иско или Хамеса в сделку по Азару

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Эден Азар Хамес Родригес Иско Альваро Мората

    «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Сообщается, что за 26-летнего бельгийца мадридцы могут предложить взамен одного из игроков – Альваро Морату, Иско или Хамеса Родригеса плюс доплату.

    Ранее «Челси» уже пытался приобрести у «Реала» Морату и Хамеса.

    В 26 матчах текущего чемпионата Англии Азар забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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