«Реал» может включить Морату, Иско или Хамеса в сделку по Азару
«Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Сообщается, что за 26-летнего бельгийца мадридцы могут предложить взамен одного из игроков – Альваро Морату, Иско или Хамеса Родригеса плюс доплату.
Ранее «Челси» уже пытался приобрести у «Реала» Морату и Хамеса.
В 26 матчах текущего чемпионата Англии Азар забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
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