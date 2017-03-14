«Реал» может включить Морату, Иско или Хамеса в сделку по Азару

по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Челси» .

Сообщается, что за 26-летнего бельгийца мадридцы могут предложить взамен одного из игроков – , Иско или Хамеса Родригеса плюс доплату.

Ранее уже пытался приобрести у «Реала» Морату и Хамеса.

В 26 матчах текущего чемпионата Англии Азар забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.