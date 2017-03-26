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    «Челси» готов предложить за Морату 65 млн евро

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    «Челси» собирается летом приобрести нападающего «Реала» Альваро Морату.

    Форвард недоволен своим положением в мадридском клубе и рассчитывает сменить команду, чтобы получать постоянную игровую практику. У Мораты уже есть опыт работы с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    Лондонцы готовы предложить за игрока сборной Испании около 65 миллионов евро, такое предложение устраивает «Реал».

    Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.

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