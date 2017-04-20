Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Расходы на эксплуатацию «Крестовского» – примерно 400 миллионов рублей в год»

    Теги Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия Крестовский стадионы

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал об эксплуатационных расходах на стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

    «Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.

    Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита».

    Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали», – сказал Мутко.

    Что случилось со стадионом в Петербурге с тех пор, как его достроили

    У стадиона «Зенита» опять проблемы. На этот раз с газоном

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться