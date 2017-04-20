Виталий Мутко: «Расходы на эксплуатацию «Крестовского» – примерно 400 миллионов рублей в год»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал об эксплуатационных расходах на стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
«Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.
Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита».
Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали», – сказал Мутко.
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