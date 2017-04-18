Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев сообщил, что служба продолжит проводить проверки по стадиону .

«Самый яркий пример: заключенный на сумму свыше 900 миллионов рублей контракт на благоустройство территории вокруг стадиона «Зенит-Арена», заключенный у единственного поставщика.

По данному нарушению нашими коллегами из комитета финансового контроля был наложен штраф в 50 тысяч рублей (максимально возможная сумма по закону – прим. Sports.ru) на должностное лицо, явно не сопоставимый суммой с учетом суммы контракта.

Понятно, что стадион «Зенит-Арена» вызывает большой общественный интерес, но там основная масса контрактов, связанных со стадионом, превышает 1 миллиард рублей. Соответственно, дела рассматриваются в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы.

Процесс, скорее всего, будет еще очень долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень много работ, требующих переделки, соответственно, будут новые госзаказы», – заявил Яковлев.

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