Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказался по поводу будущего стадиона «Крестовский».

«С новой ареной в этом смысле вообще ситуация удивительная. Потому что как такового матча-открытия сейчас на ней не будет. Сначала пройдут тестовые матчи, и зрители уже придут и увидят новый стадион. Потом Кубок конфедераций. Эффекта новизны уже не будет.

И мы, если честно, до сих пор думаем, а делать ли матч открытия с праздником, концертом и т.д. на одной из первых игр следующего футбольного сезона, или же, понимая, какое еще количество доработок и доделок предстоит, перенести его вовсе на сезон-2018/19, после чемпионата мира. Довести стадион по-настоящему до качественного состояния, и тогда для себя официально открыть.

Этот стадион часто называют «Зенит-Ареной», нам это очень не нравится, потому что это психологически связывает объект, который создан, с деятельностью «Зенита». Что совершенно не так. Стадион носит отдельное название – «Санкт-Петербург».

Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом «Зенита», но понимаем, что объективно этого не произойдет условно раньше сезона-2019/20. В принципе, это не так уж необычно. Многие стадионы после открытия еще 5-7 лет доделывали, к примеру, «Уэмбли», «Эмирейтс». Многие стадионы доделываются, совершенствуются до сих пор. То же самое будет и здесь», – сказал Митрофанов.

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