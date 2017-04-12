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    Автобус «Реала» в Мюнхене изменит маршрут и будет осмотрен полицейскими с собаками

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов происшествия

    Полиция Мюнхена повысила меры предосторожности в преддверии четвертьфинального матча между «Баварией» и «Реалом».

    Местные органы правопорядка полагают, что проведению игры ничто не угрожает, однако дополнительные меры безопасности будут приняты.

    Автобус «Реала» изменит маршрут по городу, а само транспортное средство перед посадкой игроков и тренеров будут осматривать полицейские со специально обученными собаками.

    Кроме того, впервые автобус «Реала» в Германии будет сопровождать полицейский эскорт. Вчера вечером после тренировки в гостиницу команду провожали 20 полицейских.

    Напомним, вчера перед началом матча Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва. Защитник Марк Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру перенесли на среду.

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

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