Автобус «Реала» в Мюнхене изменит маршрут и будет осмотрен полицейскими с собаками

Полиция Мюнхена повысила меры предосторожности в преддверии четвертьфинального матча между «Баварией» и «Реалом».

Местные органы правопорядка полагают, что проведению игры ничто не угрожает, однако дополнительные меры безопасности будут приняты.

Автобус «Реала» изменит маршрут по городу, а само транспортное средство перед посадкой игроков и тренеров будут осматривать полицейские со специально обученными собаками.

Кроме того, впервые автобус «Реала» в Германии будет сопровождать полицейский эскорт. Вчера вечером после тренировки в гостиницу команду провожали 20 полицейских.

Напомним, вчера перед началом матча Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва. Защитник Марк Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру перенесли на среду.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?